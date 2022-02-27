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    Ukraynalı Babich, patlamalara aldırmadan Kiev meydanında nöbet tutuyor

    Rusya'nın başkent Kiev dahil Ukrayna'ya saldırıları devam ederken 62 yaşındaki bir Ukraynalı, patlamalara ve siren seslerine rağmen kent meydanında nöbetini sürdürüyor.
    • AA
    • 27.02.2022 - 03:30
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    Ukraynalı Babich, patlamalara aldırmadan Kiev meydanında nöbet tutuyor

    Kşev Özgürlük Meydanı'nda Ukrayna bayrağı ve "ulusal kahramanların" resimleriyle nöbet tutan Volodymyr Babich, Sovyet ordusunda komutan olan dedesi Yakim Lasko'nun ve Ukrayna'nın bağımsızlığında önemli rol oynayan muhalif savaşçı Viacheslav Chornovil'in resimlerini taşıyor.

    "ENİNDE SONUNDA KAZANACAĞIZ"

    Tehdide rağmen meydandan ayrılmayan Babich, "Eninde sonunda hepimiz kazanacağız ama herkes bunu görecek kadar yaşayamayacak." dedi.

    Ukraynalı Babich, patlamalara aldırmadan Kiev meydanında nöbet tutuyor - VİDEO

    KİEV'DE "YAŞAM SAVAŞI"

    Bu arada, başkentte sokakların neredeyse boş olduğu gözlendi.

    Kentte çoğunlukla yoğun saldırı altında geçen gecenin ardından sığınak arayanlar ve temel ihtiyaçlarını alabilmek için marketlere gidenler sokağa çıktı.

    Az sayıdaki açık markette uzun kuyruklar oluşması ve bazı rafların boş olması dikkati çekti.

    Ukraynalı Babich, patlamalara aldırmadan Kiev meydanında nöbet tutuyor #1

    Ukraynalı Babich, patlamalara aldırmadan Kiev meydanında nöbet tutuyor #2

    Ukraynalı Babich, patlamalara aldırmadan Kiev meydanında nöbet tutuyor #3

    Ukraynalı Babich, patlamalara aldırmadan Kiev meydanında nöbet tutuyor #4


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