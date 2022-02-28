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    Ukraynalı bir kişi, Rus ordusuna saksafonla milli marşını çaldı

    Ukrayna'nın Vinnitsa kentinde bir vatandaş, Rus askerlerine saksafonla Ukrayna Milli Marşı’nı çalarak tepki gösterdi.
    • İHA
    • 28.02.2022 - 00:08
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 00:31
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    Ukraynalı bir kişi, Rus ordusuna saksafonla milli marşını çaldı

    Rusya tarafından ülkeleri işgal edilen Ukrayna vatandaşları, ellerindeki tüm imkanlarla Rus askerlerine karşı gelmeye ve tepkilerini göstermeye devam ediyor.

    Rus ordusuna en ilginç tepki ise Vinnitsa şehrinde yaşandı.

    BALKONUNDAN RUS ASKERLERİNE SAKSAFONLA UKRAYNA MİLLİ MARŞI'NI ÇALDI

    Evinin balkonuna çıkan bir kişi, eline aldığı saksafonla Rus askerlerinin olduğu yöne doğru Ukrayna Milli Marşı'nı çalarak tepki gösterdi. Vatandaşın bu hareketi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

    Ukraynalı bir kişi, Rus ordusuna saksafonla milli marşını çaldı ViDEO

    Ukraynalı bir kişi, Rus ordusuna saksafonla milli marşını çaldı #1


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