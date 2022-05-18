Ukraynalı bir sivili öldüren Rus asker, Kiev'de yargılandı

Sivil bir Ukraynalıyı öldürdüğü gerekçesi ile savaş suçu işlediği öne sürülen Rus asker, Kiev'de hakim karşısına çıktı. Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul eden asker hakkında, müebbet istendi.

Rusya ile Ukrayna arasında şubat ayında başlayan savaş, 84’üncü gününe girdi.

Savaş devam ederken ilk kez bir Rus asker, Ukrayna’da hakim karşısına çıktı.

Savaş suçu nedeniyle yargılanmasına başlanan 21 yaşındaki Valin Shishimarin, başkent Kiev’de geniş güvenlik önlemleri altında mahkeme salonuna getirildi.

Sumi kentinde 62 yaşındaki silahsız sivil bir adamı öldürmekle suçlanan Shishimarin, cam bir bölmede oturtuldu. Öldürülen adamın eşi de salonda hazır bulundu.

Ukraynalı savcılar müebbet istendi

İHA’nın haberine göre; hakimin, "Suçunu kabul ediyor musun?" sorusuna Shishimarin, "Evet.” cevabını verdi.

Sumi kentinde bir sivili öldürdüğünü itiraf eden Shishimarin’in itirafı doğrultusunda, Ukraynalı savcı mahkeme heyetinden ağırlaştırılmış müebbet cezası talep etti.

“Kimsenin sorumluluktan kaçamayacağına dair net bir sinyal gönderiyoruz”

Çok sayıda gazetecinin de takip ettiği davanın, yarın 12.00’de daha büyük bir salonda devam etmesine karar verildi. Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, "Bu ilk duruşmayla Ukrayna'da suç işleme emri veren veya bu suçlara yardım eden faillerin, kimsenin sorumluluktan kaçamayacağına dair net bir sinyal gönderiyoruz." dedi.

Ukraynalı savcılara göre; Shishimarin ve diğer 4 asker çaldıkları bir araçla seyir halindeyken Chupakhivka yakınlarında 62 yaşındaki bisikletli bir adamla karşılaştı.

Shishimarin'e sivili öldürmesi emredildiği belirtilirken, emri yerine getirmesi için Kalaşnikof kullandığı ifade edildi.

“Yardım sağlama ihtimalimiz maalesef çok sınırlı”

Rus askerin yargılandığı ilk duruşmayla bilgilerinin olmadığını ifade eden Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü duruşmaya yönelik, Rusya’nın Ukrayna’da diplomatik misyonlarının bulunmaması nedeniyle askere yardım sağlayamadıklarını belirtti.

Peskov, “Dava ile ilgili hala bir bilgimiz yok. Aslında bakarsanız diplomatik misyonumuzun bulunmaması nedeniyle yardım sağlama ihtimalimiz maalesef çok sınırlı.” dedi.

Moskova Bölgesi 4'üncü Tank Kantemirov Tümeni 32010 askeri birliğinde görevli Shishimarin’ın 10 ila 15 yıl veya ömür boyu hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.