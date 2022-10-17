Savaştan önce kuyumculuk yapan Evhenia Emerald ile cephede tanıştığı Evheniy Stypaniuk, hayatlarını silah arkadaşlarının yanında birleştirdi.

Ukrayna-Rusya savaşında 8'inci ay geride kalmak üzere.

Savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

Çatışmalar Ukrayna'nın doğusunda şiddetlense de tüm ülke Rusya karşısında direniyor.

Cephede ise askerlerin moralini yüksek tutan olaylar yaşanıyor.

Kharkiv kentinden gelen evlilik haberi de bunlardan biri.

Kievli Jeanne d'Arc evlendi

Savaştan önce kuyumculuk yapan Evhenia Emerald isimli kadın gönüllü asker, Rusya'nın saldırısının ardından cepheye giderek keskin nişancı olmaya karar verdi.

Sosyal medyada da Ukraynalılar tarafından tanınan ve Yüz Yıl Savaşları'nda İngiltere'ye karşı direnen Fransız azize Jeanne d'Arc'e benzetilerek "Kievli Jeanne d'Arc" olarak nitelendirilen Emerald hayatını cephede tanıştığı Evheniy Stypaniuk ile birleştirdi.

Ukraynalı çift cephede evlendi ViDEO

Cephede evlendiler

Çift düğünlerini de cephede yaptı.

Asker arkadaşlarının refakatinde gelinlik giyen Emerald, o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Emerald sosyal medyadan yayınladığı fotoğrafların altına "Daha mükemmel bir düğün hayal edemezdim!" notunu düştü.