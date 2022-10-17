Petrol
92.83
1.31%
Euro
18.1308
0.37%
Dolar
18.5868
0.10%
Altın
990.34
0.85%
Borsa
3696
1.90%
Bitcoin
362.972
0.40%
BTXN Coin
9.10
-5.20%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Ukraynalı çift cephede evlendi

    Savaştan önce kuyumculuk yapan Evhenia Emerald ile cephede tanıştığı Evheniy Stypaniuk, hayatlarını silah arkadaşlarının yanında birleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2022 - 10:56
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 11:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukraynalı çift cephede evlendi

    Ukrayna-Rusya savaşında 8'inci ay geride kalmak üzere.

    Savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

    Çatışmalar Ukrayna'nın doğusunda şiddetlense de tüm ülke Rusya karşısında direniyor.

    Cephede ise askerlerin moralini yüksek tutan olaylar yaşanıyor.

    Kharkiv kentinden gelen evlilik haberi de bunlardan biri.

    Kievli Jeanne d'Arc evlendi

    Savaştan önce kuyumculuk yapan Evhenia Emerald isimli kadın gönüllü asker, Rusya'nın saldırısının ardından cepheye giderek keskin nişancı olmaya karar verdi.

    Sosyal medyada da Ukraynalılar tarafından tanınan ve Yüz Yıl Savaşları'nda İngiltere'ye karşı direnen Fransız azize Jeanne d'Arc'e benzetilerek "Kievli Jeanne d'Arc" olarak nitelendirilen Emerald hayatını cephede tanıştığı Evheniy Stypaniuk ile birleştirdi.

    Ukraynalı çift cephede evlendi ViDEO

    Ukraynalı çift cephede evlendi #1

    Cephede evlendiler

    Çift düğünlerini de cephede yaptı.

    Asker arkadaşlarının refakatinde gelinlik giyen Emerald, o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

    Emerald sosyal medyadan yayınladığı fotoğrafların altına "Daha mükemmel bir düğün hayal edemezdim!" notunu düştü.

    Ukraynalı çift cephede evlendi #2

    Ukraynalı çift cephede evlendi #3

    Ukraynalı çift cephede evlendi #4

    Ukraynalı çift cephede evlendi #5

    Ukraynalı çift cephede evlendi #6

    Ukraynalı çift cephede evlendi #7

    Ukraynalı çift cephede evlendi #8


    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    Advertorial

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    'Hangi ülkede demokrasi iyiyse orada kaza az oluyor'
    Gündem

    'Hangi ülkede demokrasi iyiyse orada kaza az oluyor'

    Rusya, Angara roketiyle gizemli uydusunu fırlattı
    Teknoloji

    Rusya, Angara roketiyle gizemli uydusunu fırlattı

    Görüş Bildir