Ukraynalı genç kadın flört ederek Rus askerlerinin yerlerini tespit etti

Ukraynalı genç kadın flört ederek Rus askerlerinin yerlerini tespit etti

Savaş nedeniyle Herson’daki evinden kaçmak zorunda kalan Ukraynalı genç bir kadın, flört uygulaması aracılığıyla Rus askerlerini kandırdı. 18 yaşındaki kadın, onların ifşa olmasını sağladı.

Lisa adlı Ukraynalı genç kadın, bir flört uygulamasında sahte bir profil oluşturarak askerlerden hoşlanan genç bir Rus kadın olduğunu yazdı.

Kısa süre sonra, metinler, videolar ve sesli mesajlar gönderen 18 yaşındaki kadın, Rus askerleri ile sohbet etmeye başladı.

Lisa’ya ilham veren ise TikTok'ta bir Rus askeriyle arkadaş olan nerede görev yaptığını soran ve Ukrayna ordusuna bilgi aktaran bir kadın oldu.

Tuzağa düşen ilk Rus askeri

Ukraynalı Lisa'ya mesaj atan 24 yaşındaki Rus asker Ilgis Hafızov, düğün parası biriktirmek için askerlik yaptığını ancak daha sonra nişanlısından ayrılarak bir araba almaya karar verdiğini söyledi.

Hafızov, Lisa’ya “Bir BMW için para biriktiriyorum” diyerek övündü.

Lisa ise bu bilgileri askerlerin yerlerini belirlemek için internet verilerini kullanan Slidstvo.info'dan araştırmacı gazetecilere aktardı.

Ukraynalı kadın, “Hepsi suçlu çünkü başka bir ülkenin sınırını silahlarla geçtiler. Ukrayna’ya çalmaya, öldürmeye geldiler” dedi.

“Ukraynalıları öldürmek için bir baskın düzenliyoruz”

Dailymail’in haberine göre Ukraynalı kadının flört uygulamasında mesajlaştığı farklı bir Rus askeri olan 19 yaşındaki Nikolai Izmailov ise genç kadını etkilemek için bir havaalanından yola çıkan Rus uçaklarının videolarının gönderdi.

Söz konusu asker, Lisa’ya attığı mesajda, “Roketleri düşürmek ve Ukraynalıları öldürmek için bir baskın düzenliyoruz” dedi.

Izmailov, ayrıca Odesa ve Harkiv’e gitmeden önce işgal altındaki Herson'da arkasına park etmiş bir dizi helikopterle poz verdi.

“Kötü bir şey olmamış gibi mutlular”

Öte yandan, Lisa’nın kendisine gönderilen mesajları paylaştığı Slidstvo.info ayrıca, üst düzey bir Rus subayı tarafından kullanılan 'Altın Sülün' adlı konağın izini sürdü.

Son olarak, geçen ay Herson’dan kaçan Lisa, Rus işgalinin hayatının paramparça olduğunu belirterek, “Doğup büyüdüğüm yerden ayrıldık ve şimdi oraya dönemeyiz, ama Ruslar orada oturuyorlar ve iyiler. Kötü bir şey olmamış gibi mutlular” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aralarında Herson'un da bulunduğu Zaporijya, Luhansk ve Donetsk bölgelerini, Rusya'nın bu hafta resmi olarak ilhak ettiğini duyurdu.

Mata Hari kimdir?

Mata Hari, 7 Ağustos 1876 yılında doğdu. I. Dünya Savaşı yıllarında, dansçı kimliği altında Alman devleti için casusluk yaptı.

Hollandalı olan Mata Hari'nin asıl adı ise Margaretha Geertruida Zelle idi.

41 yaşındayken kurşuna dizildi

Mata Hari ilişki yaşayarak Fransız, İngiliz, Rus subay ve siyasetçilerden topladığı çok gizli askeri bilgileri, kızına yazılmış masum mektuplar halinde özel diplomatik kurye ile Paris'ten Almanlara ulaştırdı.

Alman askeri ve denizcilik istihbarat başkanlarıyla toplantılara katıldığı Madrid'den Paris'e döndükten sonra, 13 Şubat 1917'de tutuklandı.

Mata Hari, hakkında kuvvetli delil bulunamamasına rağmen idama mahkum edildi ve 15 Ekim 1917'de kurşuna dizildi.