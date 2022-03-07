Ukraynalı gönüllüler: Otomatiğe bağladık

Cephe için kolları sıvayan gönüllülerin çalışmaları görüntülendi.

Ukrayna'da cephe hatlarında Rus güçleriyle çatışmalar devam ediyor.

Ülkedeki gönüllüler, savaş döneminde hem sivillere hem de askerlere destek olmak amacıyla seferber oldu.

TONLARCA ÜRÜN CEPHEYE TAŞINIYOR

Rusya'nın saldırılarının ardından, Ukrayna'nın çeşitli noktalarında gönüllüler harekete geçti.

Ülkenin batısında bir toplum merkezinde yerel halk, her gün 100 tona kadar gıda ve ilacı cepheye taşımak için çalışıyor.

MEYVE, SEBZE, BEBEK MAMASI...

BBC'ye konuşan gönüllüler, savaşın ilk gününde kaos yaşadıklarını, ancak sonradan nasıl organize olacaklarını öğrendiklerini söyledi.

Meyve ve sebzeden, bebek mamasına ve temizlik ürünlerine kadar çeşitli malzemeler, ihtiyaçların giderilmesi için hazırlanıyor.

"OTOMATİĞE BAĞLADIK, ENERJİMİZ İNANILMAZ"

Ordu ve siviller için kutuları paketleyen gönüllülerden Yaryna Chernyavska, Ukrayna'da bazı yerlerin tamamen yok edildiğini ve bu yerlere gönderebildikleri kadar ürün gönderdiklerini kaydetti.

Chernyavska, "Otomatiğe bağladık. İnanılmaz bir enerjimiz var. Akşam eve gittiğimizde bir daha kalkamayacağımızı düşünüyoruz." dedi.