Ukraynalı gönüllüler, Rus askerlerinin cenazelerini topluyor Rus askerlerinin cansız bedenleri, Ukraynalı gönüllüler tarafından bulundukları yerlerden kaldırılıyor.

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AA

Şiddetli çatışmaların yaşandığı Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında karşılıklı öldürülen askerlerin cansız bedenleri bulundukları yerlerden kaldırılıyor.

Savaş devam ederken, Ukraynalı "Kara Lale" grubu, Rus askerlerinin cenazelerini öldürüldükleri yerlerden topluyor.

Gönüllüler, cenazesi bulunana kadar devlet tarafından ölü ilan edilemeyecek olan Rus askerlerinin cansız bedenlerini toplayarak, onların takasta kullanılmasını amaçlıyor.

Riskli cenaze toplama faaliyeti

Rus kuvvetlerinin uzaktan kumandalı mayınları bulunan bölgelerde, cenazelerin çıkarılma süreci son derece riskli oluyor. Pek çok bölge gibi Krasnopillia da mayınlarla dolu.

Evlerde bubi tuzağı tehlikesi

Ayrıca Rus kuvvetlerinin geri çekilmeden önce cenazelere ve evlere bubi tuzağı kurduğuna dair örnekler yaşandığına ilişkin iddialardan dolayı, cenazeler ve askerlerin eşyaları uzun incelemelerden geçiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)