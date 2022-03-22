Ukraynalı gönüllülerin askeri eğitimlerinden kareler

Rusya'nın savaş başlatmasıyla Ukrayna ordusuna yardım etmek isteyen ve ülkelerini savunmak isteyen binlerce kişi, büyük bir kararlılıkla eğitimlere katılıyor.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırısı 27'nci günde de devam ediyor.

Rus birliklerine direnen Ukrayna ordusu, savaşın ilk gününden beri halkın desteğini de yanında hissediyor.

Ukraynalı halk saldırılara karşı hazırlık yaparak askeri eğitimlerini sürdürüyor.

EĞİTİMLER HIZ KESMİYOR

Birçok kişi ülkesini terk edip komşu ülkelere sığınırkan, mücadeleden kaçınmayan halk ise askerlerle birlik oluyor. Her yaştan sivil korkusuzca eline silah alarak orduya katılıyor.

Rus askerlerinin Kiev bölgesine yaklaşması üzerine de sokak çatışmalarının tetiklendiği görülüyor.