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Ukraynalı iki asker, dünyaevine girdi
Bölgesel Savunma Kuvvetleri'ne bağlı askerler, gerilimin had safhada olduğu bir dönemde Kiev'de evlendi.
- Haber Merkezi
- 06.03.2022 - 17:55
- Güncelleme : 06.03.2022 - 17:56
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan çatışmalar 11'inci gününde devam ediyor.
Daha önce Rus birliklerinin başkent Kiev'i kuşatma planları doğrultusunda kilometrelerce uzunluğunda oluşturduğu askeri konvoy uydu görüntülerine yansımıştı.
CEPHEDE EVLENDİLER
Buna karşılık özellikle Kiev'in çeşitli noktalarında Rus güçlerini durdurmak için direniş güçleri hazırlıklarını sürdürüyor.
Gerilimin son derece yüksek olduğu kentte iki Ukraynalı asker dünyaevine girdi.
BELEDİYE BAŞKANI ÇİÇEKLE KUTLADI
Ukrayna Bölgesel Savunma Kuvvetleri'nden Lesia Ivashchenko ve Valerii Fylymonov, Kiev'de bir kontrol noktasında evlendi. Gelinin duygusal anları objektiflere yansıdı.
Asker arkadaşlarının yanı sıra Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, geline çiçek takdim ederek çifti tebrik etti.