Ukraynalı kadın askerler tatbikat yaptı Kadınlara askeri eğitimin devam ettiği Ukrayna'da atış talimi gerçekleştirildi. Üretilen yeni üniformalar da arazide test edildi.

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AA & Ensonhaber

Rusya ile savaşan Ukrayna, ordudaki kadın personele yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

Ukraynalı kadınlar, savaşın ilk günlerinde artan sayıda savunma ve silah eğitimi almalarıyla konuşuluyordu.

Şimdi de ülkede başlatılan bir proje kapsamında binlerce kadın asker bir araya geldi.

Binlerce kadın askerle tatbikat

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın onay verdiği "Kadınları Şimdi Silahlandır" (Arm Women Now) adlı sosyal girişimde son aşamaya gelindi.

Söz konusu proje kapsamında 4500’den fazla kadın askerlerin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Atış talimi yaptılar

Başkent Kiev'deki tatbikatta kadın askerler tarafından atış talimi gerçekleştirildi.

Tatbikatta, Ukrayna ordusunda görevli kadın personel için üretilen üniformalar da arazi koşullarında test edildi.

Ukrayna'nın gözü NATO'da

Bu arada NATO'ya katılmak isteyen Kiev yönetimi, süreci hızlandırmanın hesaplarını yapıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, NATO üyeliği elde edene kadar güvenlik garantileri almak istediklerini, NATO Zirvesi'nde ülkesine yapılacak silah desteğinin yanı sıra bunu konuşacağını söylemişti.

Zelensky, NATO Genel Sekreteri ile düzenlediği ortak basın toplantısında daha uzlaşmacı bir üslupla Jens Stoltenberg'e ve ABD Başkanı Joe Biden'a destekleri için teşekkür etti.

Zelensky: Davet olsaydı, ideal olurdu

Zelensky'nin açıklaması, NATO liderlerini Ukrayna'ya ittifaka üyelik için net bir zaman çizelgesi sağlamamakla eleştirmesinden bir gün sonra geldi.

"Zirvenin sonuçlarının iyi olduğunu doğrulayabilirim." diyen Zelensky, "Ama bir davet olsaydı, ideal olurdu." ifadesini kullandı.

NATO liderleri, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen yıllık zirvelerinin ikinci gününde Ukrayna için güvenlik garantileri sağlamaya odaklandı.