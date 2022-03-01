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    Ukraynalı kadın, ele geçirilen Rus askeri aracı için öğretici video çekti

    Rusya'dan ele geçirilen askeri araçların kullanımını anlatan videolar, Ukraynalılar tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 05:55
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 05:56
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    Ukraynalı kadın, ele geçirilen Rus askeri aracı için öğretici video çekti

    Ukraynalılar, terk edilmiş veya ele geçirilmiş Rus askeri araçlarının nasıl sürüleceğini öğretmek için Tik Tok'ta öğretici videolar yayınlamaya başladı.

    RUS ASKERİ ARACININ NASIL KULLANILACAĞINI ANLATTI

    Sosyal medya uygulaması olan Tik Tok'ta paylaşılan bir videoda, Ukraynalı bir kadın tarafından, ele geçirilen Rus askeri aracının nasıl kullanılacağı anlatıldı.

    Videoda Rus aracının hareket ettirilmesine dair bilgi veren Ukraynalı kadının, aracı çalıştırmak için düğmelere, gaza bastığı ve vitesi ayarladığı görünüyor.

    Ukraynalı kadın, ele geçirilen Rus askeri aracı için öğretici video çekti - Video

    Ukraynalı kadın, ele geçirilen Rus askeri aracı için öğretici video çekti #1

    Ukraynalı kadın, ele geçirilen Rus askeri aracı için öğretici video çekti #2

    Ukraynalı kadın, ele geçirilen Rus askeri aracı için öğretici video çekti #3


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