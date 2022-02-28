Ukraynalı kadın: Kocam savaşmak için kaldı

Ukraynalı kadın: Kocam savaşmak için kaldı

Bebeğiyle birlikte Polonya sınırına gitmek zorunda kalan Demchuk, yaşadıklarını anlattı.

Rusya'nın saldırılarından kaçmak isteyen Ukraynalılar, Polonya sınırına doğru hareket etti.

Yüz binlerce Ukraynalı komşu ülkelere geçti. Savaş nedeniyle ailelerinden ayrılmak zorunda kalan Ukraynalı kadınlar, yaşadıklarını anlattı.

"TÜM TREN AĞLIYORDU"

Polonya sınırında duygu dolu yaşayan Ukraynalılardan Tania Boryslavska, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Büyük kızım trende veda ederken ağladı. Tüm tren ağlıyordu." dedi.

Boryslavska, kocasının kendisine "Tania, vatanımızı kurtaracağım." sözünü verdiğini söyledi.

Ukraynalı kadın: Kocam savaşmak için kaldı VİDEO



KOCASI SAVAŞMAK İÇİN GERİDE KALDI

Bebeği kucağındayken konuşan Margarita Demchuk da eşinin Ukrayna'da mücadele etmek için Lviv'de olduğunu söyledi.

Demchuk, "Vazgeçmek istemiyoruz. Elbette kocam için korkuyorum, ancak bebeklerimi korumalıyım." ifadelerini kullandı.