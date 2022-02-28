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    Ukraynalı kadın, Rus zırhlı aracına molotof attı, kendini yaktı

    Ukrayna’da Rus askeri aracına molotof atan Ukraynalı kadın yanlışlıkla kendini yaktı.
    • İHA
    • 28.02.2022 - 23:46
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 23:49
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    Ukraynalı kadın, Rus zırhlı aracına molotof attı, kendini yaktı

    Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları 5’inci gününde devam ederken, Ukrayna halkı Rus ordusuna direnmeyi sürdürüyor.

    KENDİ CANINDAN OLACAKTI

    Rus ordusuna yönelik direnişte en çok tercih edilen molotof kokteyli az daha bir Ukraynalı direnişçiyi canından ediyordu.

    Ukraynalı kadın, Rus zırhlı aracına molotof attı, kendini yaktı - Video

    MOLOTOF KOKTEYL İLE SALDIRDI

    Rus askeri konvoyuna seyir halindeki araçtan molotof kokteyli ile saldırı düzenleyen bir kadın, yanlışlıkla kendini yaktı.

    Başarısız saldırı anı ise araçta bulunan diğer kişi tarafından anbean kayıt altına alındı.

    Ukraynalı kadın, Rus zırhlı aracına molotof attı, kendini yaktı #1

    Ukraynalı kadın, Rus zırhlı aracına molotof attı, kendini yaktı #2

    Ukraynalı kadın, Rus zırhlı aracına molotof attı, kendini yaktı #3

    Ukraynalı kadın, Rus zırhlı aracına molotof attı, kendini yaktı #4


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