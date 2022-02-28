Sumskaya bölgesinde köyü işgal edilen Ukraynalı kadın, Rus askerlerini gösterip, "Kimlik göstermemi ve bagajımı açmamı istiyorlar. Neden evrak gösterecekmişim? Teröristlere evrak göstermem" dedi.

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı askeri operasyon 5 gündür devam ediyor…

Birçok bölgede vatandaşlar, Rus askerlerine karşı sivil direnişlerini sürdürüyor…

Sumskaya bölgesinde köyüne dönüp evine gitmek isteyen Ukraynalı bir kadın, Rus askerleri tarafından durdurulunca tepki gösterdi.

Rus askerinin araçta oturan Ukraynalı kadınların yanına gelmesiyle başlayan diyalogda bir kadın, askerlere tepki gösterdi.

“KADINLARA KARŞI OTOMATİK SİLAHLA DURUYORSUNUZ”

Kadın, askerlere karşı, "Kırmızı bandajlı insanlar beni durdurdular, kimlik göstermemi ve bagajımı açmamı istiyorlar. Neden evrak gösterecekmişim? Teröristlere evrak göstermem. Ben Ukrayna vatandaşıyım ve burada doğdum. Toprağımızda ne işiniz var? Neden babalarımızı, çocuklarımız öldürmeye geldiniz? Kimsiniz siz? Kadınlara karşı otomatik silahla duruyorsunuz. Sumi’ye neden geldiniz?" ifadelerini kullandı.

SİVİLLER RUS ASKERİ KONVOYUNU ELLERİYLE DURDURDU

Çernihiv bölgesine bağlı Senkovka köyünde ise halk, Rus askerlerinin önüne geçerek çıplak elleriyle tankların ilerleyişini engelledi.

Ukraynalı kadın: Toprağımda ne işin var terörist ViDEO