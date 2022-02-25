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Ukraynalı küçük kız, Putin'e seslendi
Ukraynalı bir çocuk Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslenerek ordusunu geri çekmesini istedi.
- Haber Merkezi
- 25.02.2022 - 23:18
- Güncelleme : 25.02.2022 - 23:19
Rusya'nın Ukrayna saldırıları ikinci gününde de devam ediyor.
Ülkeden bomba ve siren sesleri yükselirken, Ukraynalı küçük bir kız, saklandığı sığınaktan, Putin’e seslendi.
"PUTİN, ORDUNU GERİ ÇEK"
Görüntüler de konuşan kız çocuğu, "Vladimir Putin, Ukraynalı çocuklar size sesleniyor. Ordunuzu geri çekin" ifadelerini kullandı.
Ukraynalı küçük kız, Putin'e seslendi - Video