Ukraynalı Markevitch: Vatanımı hiç bu kadar sevmemiştim

Ukraynalı Markevitch: Vatanımı hiç bu kadar sevmemiştim

29 yaşındaki Harkov sakini, kentte Rus güçlerinin saldırıları sırasında yaşadıklarını anlattı. Markevitch, vatanına ve şehrine olan sevgisini dile getirdi.

Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov, son günlerde Rus kuvvetlerinin saldırılarıyla karşılaştı.

Sivillerin tahliyesi için çağrılar yapılırken, Harkov'u terk edenler arasında Alexandra Markevitch isimli Ukranyalı da bulunuyor.

OĞLU İLE TRENE BİNEREK LVİV'E GİTTİ

29 yaşındaki Markevitch, elinde birkaç belge, aile fotoğrafları ve kalın giysilerle oğlu Pasha ile istasyona koşarak, Lviv'e doğru giden trene bindi ve buradaki mülteci barınağına sığındı.

Ailesinin ve arkadaşlarının hala Harkov'da olduğunu belirten Markevitch, birçok sakinin kenti terk edemediğini söyledi.

HARKOV'DAKİ SALDIRILARI ANLATTI

Birkaç gün önce Harkov'da komşularıyla birlikte bir apartmanın altındaki sığınağa inen Markevitch, yukarıda savaşın seslerini duyduklarını dile getirerek, "Bombardıman, roketler, savaş uçakları... Bütün gün ve gece bombalama olduğu için kimse uyumuyordu" dedi.

"VATANIMI VE ŞEHRİMİ HİÇ BU KADAR SEVMEMİŞTİM"

Ukrayna'ya olan sevgisinden bahseden Markevitch, "Vatanımı ve şehrimi hiç bu kadar sevmemiştim. Umarım savaş biter ve oğlumla en kısa zamanda Harkov'a dönebilirim." ifadelerini kullandı.

"YA ORADA YA DA YOLDA ÖLÜMLE KARŞILAŞACAKTIM"

BBC'nin haberine göre, Alexandra Markevitch, saldırıların başlamasının ardından oğlunu da düşünerek seçimini yaptığını kaydetti.

Markevitch, "Ya orada ya da yolda ölümle karşılaşacaktım. En azından yolda güvenli bir yere gitme şansınız var." dedi.