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    Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs, Polonya’da kaza yaptı

    Polonya'da, Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüsün kaza yapması sonu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelerde tedavi altına alındı.
    • İHA
    • 03.03.2022 - 17:03
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    Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs, Polonya’da kaza yaptı

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı operasyon 8’inci gününe girdi...

    Günler süren saldırılar nedeniyle başkent Kiev başta olmak üzere birçok bölgede patlamalar meydana geldi.

    Ukraynalılar sığınaklara ve metro istasyonlarına giderek güvenliklerini sağlamaya çalıştı.

    Bazı vatandaşlar ise çareyi ülkeyi terk etmekte buldu. Bir grup Ukraynalı, Varşova’ya gitmek üzere otobüsle yola çıktı.

    5 ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI

    Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs, Polonya'nın güneybatısındaki Lublin kentine bağlı Kolonia Siedliszczki köyü yakınlarında kaza yaptı.

    Sabah saatlerinde 17 numaralı devlet karayolunda meydana gelen kazada yaralanan 5'i çocuk 6 kişi, çevre hastanelerde tedavi edildi.

    Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs, Polonya’da kaza yaptı #1

    ŞOFÖRÜN UYUYAKLADIĞI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

    Otobüste 2 şoför ile 71 yolcunun bulunduğu belirlendi. Polis kazanın şoförün uyuyakalması nedeniyle meydana geldiği ihtimali üzerinde dururken,kaza yerinde incelemeler devam ediyor.

    Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs, Polonya’da kaza yaptı #2

    POLONYA'YA GELEN UKRAYNALI SAYISI 575 BİNİ AŞTI

    Öte yandan, Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatmasının ardından yüzbinlerce Ukraynalı komşu ülkelere akın etti. Polonya Sınır Koruma (Straz Graniczna), 24 Şubat'tan bugüne kadar Polonya'ya 575 bini aşkın mültecinin geldiğini açıkladı.

    18-60 yaş arası erkeklerin Ukrayna'yı terk etmesi yasak olduğundan gelenlerin çoğunu kadın, çocuk ve yaşlılar oluşturuyor.

    Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs, Polonya’da kaza yaptı #3


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