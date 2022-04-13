Ukraynalı müzakereci Arakhamia: Ukrayna tarafı olarak İstanbul mutabakatına bağlıyız

David Arakhamia, Rusyanın açıklamalarına cevap olarak, "Ukrayna tarafı, Rusya Dışişleri Bakanının açıklamalarının aksine İstanbul mutabakatına bağlıdır ve tutumunu değiştirmedi." ifadesini kullandı.

Ukrayna ve Rusya tarafları geçtiğimiz günlerde aralarındaki ateşkes sürecini görüşmek üzere İstanbul'da buluşmuşlardı.

Müzakereden; Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerin azaltılması ve insani koridor açılmasına dair konularda anlaşma sağlanmıştı.

Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna'yı hedef alarak, "İstanbul'da varılan anlaşmadan saptılar." demişti.

"İstanbul mutabakatına bağlıyız" açıklaması

Konuyla ilgili açıklama yapan Ukrayna Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia, İstanbul mutabakatına bağlı olduklarını, fakat bu mutabakatta yer almayan tüm ek hususları dikkate almamalarının müzakere sürecinin mevcut durumunun Rusya tarafından yanlış yorumlanmasına neden olabileceğini söyledi.

Rusya ile müzakerelerde Ukrayna heyetinin başkanlığını yürüten Arakhamia, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Rusya ile müzakerelerin çevrimiçi olarak devam ettiğini bildirdi.





"Müzakere sürecinin mevcut durumu yanlış yorumlandı"

AA'nın haberine göre Arakhamia, "Ukrayna tarafı, Rusya Dışişleri Bakanının açıklamalarının aksine İstanbul mutabakatına bağlıdır ve tutumunu değiştirmedi. Tek fark, Ukrayna tarafının İstanbul mutabakatında yer almayan tüm ek hususları dikkate almamasıdır. Belki de bu, müzakere sürecinin mevcut durumunun yanlış yorumlanmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.

Rusya: Ukrayna tarafı İstanbul'daki anlaşmaları reddetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna tarafının Rusya ile İstanbul'da yaptığı müzakereler sonucunda varılan anlaşmaları reddettiğini ve müzakerelerin çıkmaza girdiğini söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna tarafının, müzakerelerde kendi tekliflerinden çekilmeye ve provokasyonlar yapmaya başladığını öne sürmüştü.

Putin: Ukrayna, İstanbul'da varılan anlaşmadan saptı - HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ -