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    Ukraynalı müzakereci öldürüldü

    Ukraynalı müzakereci öldürüldü

    Ukrayna, Rusya müzakereleri heyetinde bulunan diplomat Denis Kireyev'in ölümünü doğruladı. Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Kireyev'i kendilerinin öldürmediği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 06.03.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 06.03.2022 - 09:14
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    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken taraflar üç kez müzakere masasına oturdu.

    Masanın Ukrayna tarafından şaşkına çeviren bir haber geldi.

    Rusya ile barış görüşmelerinin birinci turunda Ukrayna delegasyonunda yer alan Denis Kireyev’in öldürüldüğü öğrenildi.

    MÜZAKERECİNİN ÖLÜMÜ KAFALARI KARIŞTIRDI

    Kireyev'in ölümüyle ilgili ortaya atılanlar ise kafaları karıştırdı.

    Ukrayna Parlamentosu Rada milletvekili Oleksandr Dubinskiy, Kireyev'in tutuklanması sırasında Ukrayna istihbaratı tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.

    Denis Kireyev'in, Ukrayna tarafından casusluk ve vatana ihanetle suçlandığı belirtilmişti.

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    UKRAYNALILAR, RUSLARIN İDDİASINI KABUL ETMEDİ

    Rus medyası ise Denis Kireyev'in Ukrayna istihbaratı tarafından öldürüldüğünü iddia ederken, Ukrayna resmi makamları bu iddiayı kabul etmedi.

    Son olarak Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat İdaresi’nin açıklamasında, “İstihbarat İdaresi’nin çalışanı olan Denis Borisoviç Kireyev bir özel görev gerçekleştirdiği sırada hayatını kaybetmiştir” denildi.

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