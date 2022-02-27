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    Ukraynalı pilot, tek başına 6 Rus uçağını vurdu söylentisi

    Ukraynalı pilot, tek başına 6 Rus uçağını vurdu söylentisi

    Çatışmaların sürdüğü bir dönemde, Ukraynalı bir pilotla ilgili iddia dolaşıma girdi. MiG-29 pilotunun, tek başına 6 Rus uçağını vurmayı başardığı öne sürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 14:41
    • Güncelleme : 27.02.2022 - 15:01
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    Ukrayna ile Rusya'ya bağlı birlikler arasında yaşanan çatışmalar zaman zaman şiddetleniyor.

    Birleşmiş Milletler'e göre, Rusya'nın Ukrayna'da düzenlediği saldırılarda 64 sivil hayatını kaybetti, 176 sivil yaralandı.

    UKRAYNALI PİLOT GÜNDEM OLDU

    Çatışmalar, Ukrayna güvenlik güçlerinin kontrolündeki başkent Kiev'de yoğunlaşırken, Rus askerleri Harkov'da direnişle karşılaştı.

    Diğer taraftan iki ülkenin hava kuvvetleri arasında da gerginlik yaşanırken, sosyal medyada dikkat çeken bir söylenti yayılmaya başladı.

    "KİEV'İN HAYALETİ, 6 RUS UÇAĞINI DÜŞÜRDÜ" İDDİASI

    Başta Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko olmak üzere, bazı politikacılar ve çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan bilgiye göre, Ukraynalı bir pilot, tek başına 6 Rus uçağını vurmayı başardı.

    MiG-29 savaş uçağı pilotunun, "Ruslarla hava muharebelerinde bir günde elde ettiği başarı" nedeniyle "Kiev'in Hayaleti" olarak anıldığı kaydedildi.

    "DÜŞMANLARI KORKUTUYOR"

    Poroşenko, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımında, "Düşmanları korkutuyor, Ukraynalıları gururlandırıyor. Rus pilotlara karşı 6 zaferi var! Böylesine güçlü savunucularla Ukrayna kesinlikle kazanacak!" ifadelerini kullandı.

    Başka bir paylaşımda "Ukrayna halkının direnme isteğinin bir başka örneği. Uygar dünya, özgürlüğümüzü korumaya yardım etmeli!" denildi.

    Ukraynalı pilot, tek başına 6 Rus uçağını vurdu söylentisi #1


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