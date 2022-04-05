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    Ukraynalı sanatçı, taşlardan devlet arması yapıyor

    Ukraynalı taş sanatçısı Oleksandr Izman, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından eserlerini Ukrayna devlet arması şeklinde inşa ediyor.
    • AA
    • 05.04.2022 - 19:04
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 19:12
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    Ukraynalı sanatçı, taşlardan devlet arması yapıyor

    Rusya-Ukrayna savaşı, 41'inci gününde de devam ediyor.

    Rus güçlerine karşı mücadelesinden bir an olsun vazgeçmeyen Ukraynalılar, direnişlerini çeşitli yöntemlerle gösteriyor.

    TAŞLARDAN UKRAYNA DEVLET ARMASI YAPIYOR

    Odessa şehrinde yaşayan taş sanatçısı Oleksandr Izman, sahil kenarında topladığı taşları üst üste ve yan yana sıralayarak Ukrayna devlet arması şekline büründürüyor.

    Izman, ülkesine olan desteğini yaptığı eserlerle ortaya koyuyor.

    Ukraynalı sanatçı, taşlardan devlet arması yapıyor VİDEO

    Ukraynalı sanatçı, taşlardan devlet arması yapıyor #1

    Ukraynalı sanatçı, taşlardan devlet arması yapıyor #2

    Ukraynalı sanatçı, taşlardan devlet arması yapıyor #3


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