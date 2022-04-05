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- Ukraynalı sanatçı, taşlardan devlet arması yapıyor
Ukraynalı sanatçı, taşlardan devlet arması yapıyor
Ukraynalı taş sanatçısı Oleksandr Izman, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından eserlerini Ukrayna devlet arması şeklinde inşa ediyor.
- AA
- 05.04.2022 - 19:04
- Güncelleme : 05.04.2022 - 19:12
Rusya-Ukrayna savaşı, 41'inci gününde de devam ediyor.
Rus güçlerine karşı mücadelesinden bir an olsun vazgeçmeyen Ukraynalılar, direnişlerini çeşitli yöntemlerle gösteriyor.
TAŞLARDAN UKRAYNA DEVLET ARMASI YAPIYOR
Odessa şehrinde yaşayan taş sanatçısı Oleksandr Izman, sahil kenarında topladığı taşları üst üste ve yan yana sıralayarak Ukrayna devlet arması şekline büründürüyor.
Izman, ülkesine olan desteğini yaptığı eserlerle ortaya koyuyor.
Ukraynalı sanatçı, taşlardan devlet arması yapıyor VİDEO