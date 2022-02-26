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    Ukraynalı siviller, direniş için molotof kokteyli hazırlıyor

    Ukraynalı siviller, direniş için molotof kokteyli hazırlıyor

    Ukrayna'nın Odessa kentinde siviller, Rus işgaline karşı direniş amacıyla molotof kokteyli hazırlarken görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2022 - 23:37
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    Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı Rusları korumak ve en yakın komşusunun NATO'ya girme girişimlerinin önüne geçmek bahanesiyle başlattığı işgal 4. gününde.

    Batılı ülkeler, Ukrayna'ya birçok vaat vermelerine karşın savaşın başlamasıyla ekonomik yaptırımlar dışında Rusya'ya karşı bir manevrada bulunmadı.

    SİVİLLER MOLOTOFLARLA DİRENİŞE HAZIRLANIYOR

    Rus ordusuna karşı dirense de zayıf kalan Ukrayna güçlerine yardım etmek için siviller de işe koyuldu.

    Odessa kentinde bazı siviller, kolay teslim olmayacaklarını gösterircesine, sokaklarında hazırladıkları molotof kokteyllerini istiflemeye başladı.

    Ukraynalı siviller, direniş için molotof kokteyli hazırlıyor - VİDEO


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