Ukraynalı siviller, Odessa'dan tahliye edildi

Rus ordusunun saldırılarından kaçan siviller, Polonya'ya doğru yola çıkan trene bindi. Vedalaşma sırasında duygusal anlar yaşandı.

Ukrayna'nın en büyük kentlerinden biri olan Odessa, Rus güçlerinin saldırılarının hedefi oluyor.

Rusya'nın saldırıları nedeniyle Karadeniz'in liman şehrinden sivillerin tahliyesi devam ediyor.

Odessa saldırı altında

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, atılan Rus füzelerinin 8 sivilin ölümüne ve 18 sivilin de yaralanmasına yol açtığını duyurdu.

Endişe içindeki halk, saldırılardan kaçıp güvenli bölgelere geçebilmek için Odessa'dan trene bindi.

Tren istasyonunda vedalaşma anları

Tren istasyonunda sevdikleriyle ve akrabalarıyla vedalaşan Ukraynalılar, yaşadıkları kenti terk etmek zorunda kaldı.

Trenin Polonya'nın Przemysl şehrine doğru hareketinden önce, vedalaşma sırasında yaşanan duygu dolu anlar objektiflere yansıdı.

"3 aylık kız çocuğu Rusya'yı nasıl tehdit etti" sorusu

Odessa'daki son saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada Zelensky, "Ölenler arasında 3 aylık bir kız çocuğu da var. O, Rusya'yı nasıl tehdit etti?" diye sordu.

Zelensky, "görünüşe göre çocukları öldürmenin Rusya'nın yeni bir ulusal fikri" olduğunu ifade etti.

Polonya, saldırılardan kaçan en çok Ukraynalı sivili ağırlayan ülke olarak öne çıkıyor.