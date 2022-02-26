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    Ukraynalı siviller Rus askerlerini esir aldı

    Ukraynalı siviller Rus askerlerini esir aldı

    3'üncü güne girilen savaşta Ukraynalı siviller Rus askerlerine direniş göstermeye başladı. Yaşanan çatışmalarda Rus askerleri esir alındı.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2022 - 13:06
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    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ile başlayan savaş şiddetli çatışmalarla devam ediyor.

    Rus ordusu başkent Kiev'i ele geçirmek için kara ve hava saldırılarına devam ederken Ukraynalı askerler karşı koymaya çalışıyor.

    UKRAYNALI SİVİLLER RUSLARLA ÇATIŞMAYA BAŞLADI

    Ukrayna ordusunun direnişinin ardından son olarak Ukraynalı siviller de devreye girdi.

    Rus işgaline karşı direniş başlatan Ukraynalı siviller, Rus askerleriyle savaşmaya başladı.

    Siviller, Sumi kentinde Rus askeri aracını ateş altına aldılar.

    RUS GÜÇLERİNİ ESİR ALDILAR

    Bir süre sonra ise Rus güçleri teslim oldu.

    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde teslim olan Rus güçlerinin Ukraynalı siviller tarafından rehin alındığı görüldü.

    Ukraynalı siviller Rus askerlerine ateş açıp, esir alıyorlar

    SOKAK SAVAŞLARI BAŞLADI

    Öte yandan Ukrayna vatandaşları tarafından paylaşılan bir diğer görüntüde, Ukrayna ve Rus ordusunun karşılıklı olarak sokaklarda savaştığı görüldü.

    Paylaşılan görüntülerden birinde Rus askeri aracının, Ukrayna askerinin çapraz ateşine maruz kaldığı ve aracı kullanan askerin çaresizliği gözler önüne serildi.

    Ukraynalı siviller Rus askerlerini esir aldı #1

    Ukraynalı siviller Rus askerlerini esir aldı #2


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