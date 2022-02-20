Ukraynalı siviller, Rusya ile olası çatışmaya hazırlanıyor

Ukraynalı siviller, Rusya ile olası çatışmaya hazırlanıyor

Sivil halk, işgal söylentilerinin gölgesinde askeri eğitimlerine gerçek silahlarla devam ediyor.

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim, her geçen gün daha da tırmanarak sürüyor.

Rus ordusunun muhtemel işgal girişimine karşı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de eski askerler ve gönüllüler, sivil halka "temel askeri eğitim" veriyor.

İLK YARDIM, SİLAH VE HARİTA KULLANIMI...

Dolobetskiy Adası'nda verilen eğitim, Sağ Sektör Partisi'nin inisiyatifiyle gerçekleşti. Temel eğitime kadınlar da dahil farklı yaş gruplarından pek çok Ukraynalı katıldı.

4'e ayrılan gruplarla olası bir savaş durumunda "ilk yardım", "silah kullanımı", "harita kullanımı" ve "patlayıcı maddeler hakkında temel bilgiler" paylaşıldı.

GERÇEK SİLAHLARLA EĞİTİM

Eğitmenlerin, toplanan sivillere gerçek eğitimlerle silah verdiği görüldü. Eğitimler, daha önce silaha benzetilen tahtadan ürünlerle yapılıyordu.

Katılımcılar temel askeri eğitim alırken, diğer taraftan da vatandaşların plajda voleybol oynamaları ve yüzmeleri dikkati çekti.

Ukraynalı siviller, Rusya ile olası çatışmaya hazırlanıyor ViDEO

"KORKUYU AZALTMAYI AMAÇLIYORUZ"

Sağ Sektör Partisi Kiev Başkanı Yuriy Gurenko, açıklamada, etkinliği ikinci kez düzenlediklerini belirtti.

Rusya'nın saldırı tehdidi nedeniyle insanların korktuğunu aktaran Gurenko, "Umarım bugün bu kişiler gelecekte hayatlarını kurtarabilecek şeyler öğrenir. Bu eğitimle halk arasındaki korkuyu azaltmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

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