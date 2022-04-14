Ukraynalı siviller, saldırılarda yaşadıklarını kağıtlara döktü

Savaş mağdurları, çareyi üniversitenin spor salonuna sığınmakta buldu. Siviller, saldırılar nedeniyle yaşadıkları zorlukları kaleme aldı.

Rusya ile Ukrayna arasında 20 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor.

Ülkedeki milyonlarca sivil, yerleşim yerlerinin de hedef alınması nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Evlerini terk ettiler

Başkent Kiev, Kramatorsk, Harkov ve Mariupol gibi farklı şehirlerinden ayrılan ve Lviv kentine giden siviller, geçici süre ile Lviv Politeknik Üniversitesi'nin spor salonunda barınıyor.

Savaş mağdurları burada geçirdikleri süre içerisinde, hikayelerini, düşüncelerini ve yaşadıklarını kağıda aktarıyor.

Ukraynalı savaş mağdurlarının yaşadıkları



AA'nın haberine göre; Kerson bölgesi Borislav'dan gelen bir aile yazısında şu ifadelere yer verdi:

''Biz, Kherson bölgesi Borislav’dan gelen bir aileyiz. Baba: Sergiy – 40 yaşında; anne: Nataliya - 35 yaşında; erkek kardeş: Danylo - 3 yaşında; büyükanne: Luidmila - 68 yaşında; ben: Karina - 16 yaşındayım.

"Şehirde sürekli patlamalar duyuyorduk"



Bizim bölgemiz Rus ordusu tarafından işgal edildiği için 10.04.2022 tarihinde Lviv’e geldik. Şehirde sürekli patlamalar duyuyorduk, sürekli Rusya Federasyonu’na ait araçlar geçiyordu, şehre giriş çıkışlar Rus askerleri tarafından tutulmuştu ve bu yüzden gıda ve temizlik ürünlerinin bize ulaşması imkansızdı.

"Yolda birçok Rus çevirmesi ile karşılaştık"



Geceleri sürekli soğuk barınaklarda kalıyorduk. Kardeşim zatürre oldu. Sonra tedavi için hastanede kaldık. Patlamalar sırasında hastanede, sığınaktaydık. Ailemdeki herkes sürekli ölüm korkusu içinde yaşıyordu. Kryvyi Rih şehrine gitmeye karar verdik. Yolda birçok Rus çevirmesi ile karşılaştık ve her seferinde kontrol ettiler.

Yolculuklarını anlattılar

Birçok vurulmuş, yanmış araçlar, yıkılmış binalar, yok edilmiş askeri ekipmanlar, mayınlı bölgeler ve köprüler gördük. Kherson bölgesinden Kryvvi Rih şehrine geldik. Oradan; iyi insanların bizi karşıladığı, bize yiyecek ve kalacak yerdikleri Lviv şehrine giden trene bindik.''