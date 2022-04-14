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    Ukraynalı siviller, saldırılarda yaşadıklarını kağıtlara döktü

    Savaş mağdurları, çareyi üniversitenin spor salonuna sığınmakta buldu. Siviller, saldırılar nedeniyle yaşadıkları zorlukları kaleme aldı.
    • 14.04.2022 - 11:20
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 12:41
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    Ukraynalı siviller, saldırılarda yaşadıklarını kağıtlara döktü

    Rusya ile Ukrayna arasında 20 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor.

    Ülkedeki milyonlarca sivil, yerleşim yerlerinin de hedef alınması nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

    Evlerini terk ettiler

    Başkent Kiev, Kramatorsk, Harkov ve Mariupol gibi farklı şehirlerinden ayrılan ve Lviv kentine giden siviller, geçici süre ile Lviv Politeknik Üniversitesi'nin spor salonunda barınıyor.

    Savaş mağdurları burada geçirdikleri süre içerisinde, hikayelerini, düşüncelerini ve yaşadıklarını kağıda aktarıyor.

    Ukraynalı savaş mağdurlarının yaşadıkları

    AA'nın haberine göre; Kerson bölgesi Borislav'dan gelen bir aile yazısında şu ifadelere yer verdi:

    ''Biz, Kherson bölgesi Borislav’dan gelen bir aileyiz. Baba: Sergiy – 40 yaşında; anne: Nataliya - 35 yaşında; erkek kardeş: Danylo - 3 yaşında; büyükanne: Luidmila - 68 yaşında; ben: Karina - 16 yaşındayım.

    Ukraynalı siviller, saldırılarda yaşadıklarını kağıtlara döktü #1

    "Şehirde sürekli patlamalar duyuyorduk"

    Bizim bölgemiz Rus ordusu tarafından işgal edildiği için 10.04.2022 tarihinde Lviv’e geldik. Şehirde sürekli patlamalar duyuyorduk, sürekli Rusya Federasyonu’na ait araçlar geçiyordu, şehre giriş çıkışlar Rus askerleri tarafından tutulmuştu ve bu yüzden gıda ve temizlik ürünlerinin bize ulaşması imkansızdı.

    "Yolda birçok Rus çevirmesi ile karşılaştık"

    Geceleri sürekli soğuk barınaklarda kalıyorduk. Kardeşim zatürre oldu. Sonra tedavi için hastanede kaldık. Patlamalar sırasında hastanede, sığınaktaydık. Ailemdeki herkes sürekli ölüm korkusu içinde yaşıyordu. Kryvyi Rih şehrine gitmeye karar verdik. Yolda birçok Rus çevirmesi ile karşılaştık ve her seferinde kontrol ettiler.

    Ukraynalı siviller, saldırılarda yaşadıklarını kağıtlara döktü #2

    Yolculuklarını anlattılar

    Birçok vurulmuş, yanmış araçlar, yıkılmış binalar, yok edilmiş askeri ekipmanlar, mayınlı bölgeler ve köprüler gördük. Kherson bölgesinden Kryvvi Rih şehrine geldik. Oradan; iyi insanların bizi karşıladığı, bize yiyecek ve kalacak yerdikleri Lviv şehrine giden trene bindik.''

    Ukraynalı siviller, saldırılarda yaşadıklarını kağıtlara döktü #3

    Ukraynalı siviller, saldırılarda yaşadıklarını kağıtlara döktü #4

    Ukraynalı siviller, saldırılarda yaşadıklarını kağıtlara döktü #5

    Ukraynalı siviller, saldırılarda yaşadıklarını kağıtlara döktü #6

    Ukraynalı siviller, saldırılarda yaşadıklarını kağıtlara döktü #7

    Ukraynalı siviller, saldırılarda yaşadıklarını kağıtlara döktü #8


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