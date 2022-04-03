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    Ukraynalı siviller yüzlerce Rus askerine zehirli kek verdi

    Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü, siviller tarafından ikram edilen zehirli kek ve alkol nedeniyle 2 Rus askerinin öldüğü, yüzlercesinin de hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2022 - 17:03
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 17:04
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    Ukraynalı siviller yüzlerce Rus askerine zehirli kek verdi

    Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor.

    Çatışmalar sürerken Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü'nden savaşa yönelik yapılan açıklama tüm dünyayı şaşkına çevirdi.

    RUS ASKERLERE ZEHİRLİ KEK VE ALKOL VERDİLER

    Paylaşılan bilgiye göre, Rus ordusunun en yoğun saldırılarına maruz kalan kentlerden birisi olan Harkiv'deki siviller, Rus askerlerini zehirli kek ve alkolle durdurdu.

    Yine Business Insider'da da yer alan haberde İzyuım bölgesinde yaşayan siviller Rus askerlerine zehirli kek ve alkol ikram etti.

    2 RUS ASKER HAYATINI KAYBETTİ, YÜZLERCESİ HASTANELİK OLDU

    2 Rus askeri hayatını kaybederken yüzlercesi hastaneye kaldırıldı.

    Ayrıca 28 Rus askerin yoğun bakımda olduğu belirtilirken bu durumdan etkilenen asker sayısının 500'e yakın olduğu öne sürüldü.

    Ukraynalı siviller yüzlerce Rus askerine zehirli kek verdi #1

    Ukraynalı siviller yüzlerce Rus askerine zehirli kek verdi #2


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