Ukraynalılar, Mariupol'de mahsur kalan yakınları için protesto düzenledi

Ukraynalılar, Mariupol'de mahsur kalan yakınları için protesto düzenledi

Siviller, kuşatma altındaki yakınlarının kurtarılması için çağrıda bulundu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev, sivillerin protestosuna sahne oldu.

Yakınları Mariupol'de mahsur kalan Ukraynalılar, Rusya'yı tepkilerini dile getirdi.

Tahliye edilmeyi bekliyorlar

Rus güçleri tarafından Mariupol'deki Azovstal Sanayi Tesisleri'nde kuşatma altında tutulan Ukraynalılar, güvenli koridor oluşturulmadığı ve silah bırakmayı reddettikleri için hâlâ tahliye edilmedi.

Kiev'deki yakınları harekete geçti

Uluslararası girişimlerin sonuçsuz kalması, Azovstal'da sıkışan Ukraynalıların Kiev'deki yakınlarını harekete geçirdi.

AA'nın haberine göre, meydanda toplanan kalabalık, ellerinde taşıdıkları pankartlar eşliğinde slogan atarak Rusya'yı protesto etti.

Angelina Jolie yardım et

Pankartlarda, "Angelina Jolie yardım et", "Mariupol'ü kurtarın", "Ukrayna'yı kurtarın", "Azovstal'ı kurtarın" şeklinde ifadelere yer verildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi ve aktris Angelina Jolie, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Lviv kentinde görüntülenmişti.