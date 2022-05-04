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    Ukraynalılar, Mariupol'de mahsur kalan yakınları için protesto düzenledi

    Siviller, kuşatma altındaki yakınlarının kurtarılması için çağrıda bulundu.
    • 04.05.2022 - 08:40
    • Güncelleme : 04.05.2022 - 08:54
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    Ukraynalılar, Mariupol'de mahsur kalan yakınları için protesto düzenledi

    Ukrayna'nın başkenti Kiev, sivillerin protestosuna sahne oldu.

    Yakınları Mariupol'de mahsur kalan Ukraynalılar, Rusya'yı tepkilerini dile getirdi.

    Tahliye edilmeyi bekliyorlar

    Rus güçleri tarafından Mariupol'deki Azovstal Sanayi Tesisleri'nde kuşatma altında tutulan Ukraynalılar, güvenli koridor oluşturulmadığı ve silah bırakmayı reddettikleri için hâlâ tahliye edilmedi.

    Kiev'deki yakınları harekete geçti

    Uluslararası girişimlerin sonuçsuz kalması, Azovstal'da sıkışan Ukraynalıların Kiev'deki yakınlarını harekete geçirdi.

    AA'nın haberine göre, meydanda toplanan kalabalık, ellerinde taşıdıkları pankartlar eşliğinde slogan atarak Rusya'yı protesto etti.

    Angelina Jolie yardım et

    Pankartlarda, "Angelina Jolie yardım et", "Mariupol'ü kurtarın", "Ukrayna'yı kurtarın", "Azovstal'ı kurtarın" şeklinde ifadelere yer verildi.

    Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi ve aktris Angelina Jolie, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Lviv kentinde görüntülenmişti.

    Ukraynalılar, Mariupol de mahsur kalan yakınları için protesto düzenledi #1

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    Ukraynalılar, Mariupol de mahsur kalan yakınları için protesto düzenledi #4

    Ukraynalılar, Mariupol de mahsur kalan yakınları için protesto düzenledi #5

    Ukraynalılar, Mariupol de mahsur kalan yakınları için protesto düzenledi #6

    Ukraynalılar, Mariupol de mahsur kalan yakınları için protesto düzenledi #7

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    Ukraynalılar, Mariupol de mahsur kalan yakınları için protesto düzenledi #10

    Ukraynalılar, Mariupol de mahsur kalan yakınları için protesto düzenledi #11


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