- Haberler
- Dünya Haberleri
- Ukraynalılar, ordularının Herson'a girişini kutladı
Ukraynalılar, ordularının Herson'a girişini kutladı
- Haber Merkezi
- 11.11.2022 - 22:52
- Güncelleme : 11.11.2022 - 22:54
Geçtiğimiz günlerde Rusya Savunma Bakanlığı, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın Herson şehrinden çekildiğini duyurmuştu.
Gelişmenin ardından askerlerin çekilme işlemi tamamlandı.
Rusya'dan Herson açıklaması
Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki eylemleri konusunda bilgi paylaşan Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Herson’dan çekilme kararıyla ilgili son durumu anlatırken şöyle demişti:
“Bu sabah itibarıyla, Rus askeri birliklerinin Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekilmesi tamamlanmıştır. Nehrin sağ yakasında askeri birlik kalmamıştır.”
Ukraynalılar, ordularının Herson'a girişini kutladı - Video
Ukrayna ordusu şehre giriş yaptı, halk karşıladı
Rus ordusunun şehirden çekilmesinin ardından Ukrayna ordusunun şehre girmesiyle birlikte, Ukrayna halkı ordularını büyük bir sevinçle karşıladı.
Halkın Ukrayna ordusunu çığlıklarla ve Ukrayna bayrağını sallayarak karşıladığı dakikalar kameraya yansıdı.