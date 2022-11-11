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    Ukraynalılar, ordularının Herson'a girişini kutladı

    Ukraynalılar, ordularının Herson'a girişini kutladı

    Rusya'nın Herson'u terketmesinin ardından şehre giren Ukrayna ordusunu halk sevinçle karşıladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2022 - 22:52
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 22:54
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    Geçtiğimiz günlerde Rusya Savunma Bakanlığı, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın Herson şehrinden çekildiğini duyurmuştu.

    Gelişmenin ardından askerlerin çekilme işlemi tamamlandı.

    Rusya'dan Herson açıklaması

    Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki eylemleri konusunda bilgi paylaşan Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Herson’dan çekilme kararıyla ilgili son durumu anlatırken şöyle demişti:

    “Bu sabah itibarıyla, Rus askeri birliklerinin Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekilmesi tamamlanmıştır. Nehrin sağ yakasında askeri birlik kalmamıştır.”

    Ukraynalılar, ordularının Herson'a girişini kutladı  - Video

    Ukraynalılar, ordularının Herson a girişini kutladı #1

    Ukrayna ordusu şehre giriş yaptı, halk karşıladı

    Rus ordusunun şehirden çekilmesinin ardından Ukrayna ordusunun şehre girmesiyle birlikte, Ukrayna halkı ordularını büyük bir sevinçle karşıladı.

    Halkın Ukrayna ordusunu çığlıklarla ve Ukrayna bayrağını sallayarak karşıladığı dakikalar kameraya yansıdı.

    Ukraynalılar, ordularının Herson a girişini kutladı #2

    Ukraynalılar, ordularının Herson a girişini kutladı #3

    Ukraynalılar, ordularının Herson a girişini kutladı #4


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