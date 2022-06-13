Yüksek düzeyde seyreden sıcaklıklar nedeniyle Kiev'de hareketlilik yaşandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in sakinleri, sıcaklığın 34 dereceye ulaşmasıyla birlikte soluğu plajlarda aldı.

Saldırılar, ülkenin doğusunda yoğunlaşırken, yüzlerce Ukraynalı, güneşli havanın tadını çıkardı.

Güneşli hava Kiev'i hareketlendirdi

Kiev'den geçen Dinyeper Nehri'nin kıyılarından çekilen fotoğraflarda, güneş altında uzananların yanı sıra suda yüzen ve voleybol oynayan insanlar görüldü.

Savaşın başladığı 24 Şubat'ı takip eden ilk günlerde şehirden, Rus ordusunun bombardımanları nedeniyle yükselen dumanlar görünüyordu.

Ukraynalılar plajlara akın etti VİDEO



Ukraynalılar soluğu plajlarda aldı

Kiev'de yayalar için popüler olan Park Köprüsü üzerinde de yoğunluk gözlendi. Dışarıda vakit geçiren insanların birçoğunun keyifli olduğu anlar kameraya yansıdı.

Plajda vakit geçiren Ukraynalılardan biri, "Gerçekten korkunç. Bombaların gökyüzünden süzülebileceğine dair çok düşünüyoruz." diye konuştu.

Karadeniz'in kuzeyindeki savaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukranya'ya saldırıları "özel askeri operasyon" olarak nitelendiriyor.

Moskova ile Kiev arasında başlatılan ateşkes görüşmeleri bir süre devam etmiş, ardından kesintiye uğramıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky başta olmak üzere Kiev yönetiminden diğer üst düzey isimler, mühimmatlarının bitmek üzere olduğunu söyleyerek, Batılı ülkelerden silah sevkiyatı talebinde bulunuyor.