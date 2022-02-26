Ukrayna'ya girerek ülkeyi hakimiyet altına almak için ilerleyen Rus tanklarını sivil halk durdurmaya çalıştı. O anlar kameralara yansıdı.

Rusya, 24 Şubat'ta girdiği Ukrayna'da işgal ilerleyişini sürdürüyor.

Sınır muhafızlarının direnişini kıran Ruslar, ülkenin birçok noktasından ilerlemeye devam ederken şehirlerde büyük direnişle karşılaştı.

ŞEHİRLERDE SİVİL DİRENİŞ

Özellikle başkent Kiev çevresinde Ukrayna ordusunun yanısıra sivil halk da direnişe katıldı.

Silahlanan halk kimi noktalarda çatışmaya girerken kimi noktalarda ise tankların önünü kapatıyor.

Ukraynalılar, Rus tanklarını durdurmaya çalıştı VİDEO

RUS TANKININ ÜNÜNÜ KESTİLER

Çatışma bölgesinden gelen bir görüntüde ise silahsız Ukraynalıların Kiev içlerine doğru ilerlemeye çalışan bir Rus tankını durdurmaya çalışmaları dikkat çekiyor.

Görüntülerde bir Ukraynalının tankın üzerine çıktığı, başarılı olamayınca önüne geçiğ diz çöktüğü görülüyor.

Diğer Ukraynalıların da destek vermesine karşı Rus tankı sivillerin üzerine sürmeye devam ediyor.