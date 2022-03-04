Ukrayna’da gerilla savaşına başlayan askerler ve sivil kuvvetler, tuzağa düşürdükleri Rus birliklerine ve zırhlı araçlarına saldırı yaptı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, sivil halk direnmeyi sürdüyor.

UKRAYNALILAR GERİLLA SAVAŞINA BAŞVURDU

Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak için köprüleri yıkmak ta dahil birçok yöntem uygulayan Ukraynalılar, bu kez gerilla savaşına başvurdu.

Ukrayna’nın Poltava kentinin kırsal bölgesinde Ukraynalılar, Rus birliklerinin bulunduğu noktaya özel araçla gitti.

Ukraynalılar, Rus zırhlı askeri aracı tuzağa çekip imha etti - Video



RUS ZIRHLI ASKERİ ARACI İMHA ETTİLER

Rusları kışkırtarak peşine takan grup kaçarken, yol kenarında saldırı anını bekleyen diğer bir grup ise güdümlü tanksavar füze ile Rus askerlerine ait zırhlı aracı imha etti.







