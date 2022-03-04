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    Ukraynalılar, Rus zırhlı askeri aracı tuzağa çekip imha etti

    Ukrayna’da gerilla savaşına başlayan askerler ve sivil kuvvetler, tuzağa düşürdükleri Rus birliklerine ve zırhlı araçlarına saldırı yaptı.
    • İHA
    • 04.03.2022 - 05:19
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 05:21
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    Ukraynalılar, Rus zırhlı askeri aracı tuzağa çekip imha etti

    Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, sivil halk direnmeyi sürdüyor.

    UKRAYNALILAR GERİLLA SAVAŞINA BAŞVURDU

    Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak için köprüleri yıkmak ta dahil birçok yöntem uygulayan Ukraynalılar, bu kez gerilla savaşına başvurdu.

    Ukrayna’nın Poltava kentinin kırsal bölgesinde Ukraynalılar, Rus birliklerinin bulunduğu noktaya özel araçla gitti.

    Ukraynalılar, Rus zırhlı askeri aracı tuzağa çekip imha etti - Video

    RUS ZIRHLI ASKERİ ARACI İMHA ETTİLER

    Rusları kışkırtarak peşine takan grup kaçarken, yol kenarında saldırı anını bekleyen diğer bir grup ise güdümlü tanksavar füze ile Rus askerlerine ait zırhlı aracı imha etti.

    Ukraynalılar, Rus zırhlı askeri aracı tuzağa çekip imha etti #1

    Ukraynalılar, Rus zırhlı askeri aracı tuzağa çekip imha etti #2

    Ukraynalılar, Rus zırhlı askeri aracı tuzağa çekip imha etti #3


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