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    Ukraynalılar, Rusların yaptığı yardımları ateşe verdi

    Ukrayna’nın Herson kentinde halk, Rusya tarafından dağıtılan insani yardımları sokak ortasında yakarak imha etti.
    • İHA
    • 23.03.2022 - 20:33
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 20:43
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    Ukraynalılar, Rusların yaptığı yardımları ateşe verdi

    Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 28 gündür devam ediyor.

    Rusların kontrolündeki Herson kentinde Rusya tarafından halka insani yardım dağıtıldı.

    BİR ARAYA TOPLAYIP YAKTILAR

    İşgalcilerin yardımlarını kabul etmeyen halk, verilen yardım paketlerini bir araya toplayarak ateşe verdi.

    İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

    Herson Belediye Başkanı İgor Kolıhayev ise daha önce yaptığı açıklamasında, kentte bebeklerin ihtiyacını karşılamanın imkansız hale geldiğini vurgulamış, "Şimdi şehrimize insani yardım gerekiyor. Yaşlı insanlar için eşyalar ve tıbbı malzemeler gerekli. Çocuklara ise süt, mama ve bez gerekli" ifadelerini kullanmıştı.

    Ukraynalılar, Rusların yaptığı yardımları ateşe verdi VİDEO

    Ukraynalılar, Rusların yaptığı yardımları ateşe verdi #1

    Ukraynalılar, Rusların yaptığı yardımları ateşe verdi #2


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