Ukraynalılar, Rusya işgaline karşı askeri eğitimlerine devam ediyor

Ukraynalılar, Rusya işgaline karşı askeri eğitimlerine devam ediyor

İşgalin 7. gününde, Dnipro kentinde yaşayan siviller ülkelerini savunmak için askeri eğitim almayı sürdürüyor.

Rusya, Rus ayrılıkçıları ve NATO'ya üyelik çabaları nedeniyle Ukrayna'ya karşı işgal operasyonu başlattı.

UKRAYNALILAR EĞİTİMDE

Bir yandan Rus ordusu Kiev'i kuşatmaya hazırlanırken, diğer yandan Ukraynalı siviller direniş için askeri eğitime tabi tutuluyor.

Süreçte 500 binden fazla sivil mülteci durumuna düştü, yüzlerce sivil hayatını kaybetti.

Ukraynalılar, Rusya işgaline karşı askeri eğitimlerine devam ediyor - FOTO GALERİ



