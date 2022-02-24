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    Ukraynalılar ülkeden ayrılmaya başladı

    Ukraynalılar ülkeden ayrılmaya başladı

    Rusya'nın askeri harekat başlatmasının ardından başkent Kiev'de yaşayanlar yurt dışına çıkabilmek için harekete geçti.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.02.2022 - 08:09
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 08:33
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    Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz savaşa dönüştü.

    Rusya büyük bir askeri harekat başlattı.

    Başkent Kiev'de büyük patlama sesleri duyuldu.

    Bu patlamaların ardından Kiev'de yaşayanlar kenti terk etmek için hemen hazırlıklarını yaparak yollara düştü.

    Kiev'den kaçanların sayısı oldukça yüksek.

    Trafikte tek yönlü olarak uzun kuyruklar oluştu.

    Ukraynalılar ülkeden ayrılmaya başladı VİDEO

    Ukraynalılar ülkeden ayrılmaya başladı #1

    Ukraynalılar ülkeden ayrılmaya başladı #2

    Ukraynalılar ülkeden ayrılmaya başladı #3

    Ukraynalılar ülkeden ayrılmaya başladı #4


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