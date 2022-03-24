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Ukraynalıların orduya katılımları sürüyor

Ukraynalıların orduya katılımları sürüyor

Lviv kentinden cepheye giden ve bir kısmı Ukraynalı kadınlardan oluşan askeri yoğunluk, savaş mücadelesini bir kez daha gözler önüne serdi.