Petrol
121.51
-0.07%
Euro
16.36
0.09%
Dolar
14.85
0.16%
Altın
930.65
0.29%
Borsa
2188
0.22%
Bitcoin
636.089
1.12%
BTXN Coin
41.49
-1.21%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C
    Ukraynalıların orduya katılımları sürüyor

    Ukraynalıların orduya katılımları sürüyor

    Lviv kentinden cepheye giden ve bir kısmı Ukraynalı kadınlardan oluşan askeri yoğunluk, savaş mücadelesini bir kez daha gözler önüne serdi.
    • AA
    • 24.03.2022 - 15:02
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 16:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rusya'nın Ukrayna topraklarına başlattığı askeri harekat 29'uncu gününde...

    Ukrayna ordusu, yaklaşık bir aydır süren harekata karşı sergilediği kararlı direnişinden vazgeçmiyor.

    Ukrayna halkının birçoğu da orduya destek için canını ortaya koyuyor.

    KADINLAR ORDU YOLUNDA

    Polonya sınırına yakın Lviv'deki tren istasyonunun önünde toplanan onlarca kişi, cepheye gitmek için hazırlık yapmaya başladı.

    Bölgedeki askerlerin arasında ise birçok genç kadının yer aldığı görüldü. Üzerinde ağır silah taşıyan askerler, yarım saat bekleyişin ardından kendileri için özel hazırlanan otobüslere bindi.

    Ukraynalıların orduya katılımları sürüyor #1

    SİVİLLER HAYATTA KALMAYA ÇALIŞIYOR

    Öte yandan istasyondaki mülteci hareketliliği de devam ediyor.

    Tren istasyonun çevresinde kurulan çadırlarda, çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerden tahliye edilen insanlara yemek ikram ediliyor ve ihtiyaçları gideriliyor.

    Ukraynalıların orduya katılımları sürüyor #2

    Ukraynalıların orduya katılımları sürüyor #3

    Ukraynalıların orduya katılımları sürüyor #4

    Ukraynalıların orduya katılımları sürüyor #5

    Ukraynalıların orduya katılımları sürüyor #6

    Ukraynalıların orduya katılımları sürüyor #7

    Ukraynalıların orduya katılımları sürüyor #8

    Ukraynalıların orduya katılımları sürüyor #9

    Ukraynalıların orduya katılımları sürüyor #10

    Ukraynalıların orduya katılımları sürüyor #11

    Ukraynalıların orduya katılımları sürüyor #12

    Ukraynalıların orduya katılımları sürüyor #13

    Ukraynalıların orduya katılımları sürüyor #14

    Ukraynalıların orduya katılımları sürüyor #15


    İlginizi Çekebilir

    Yatırım uzmanı ile en güvenli yatırımı yap, formu doldur ücretsiz üyeliğini aç!
    Bitcoin

    Yatırım uzmanı ile en güvenli yatırımı yap, formu doldur ücretsiz üyeliğini aç!

    İzmir'de kızını öldüren anne için rapor beklenecek
    3. Sayfa

    İzmir'de kızını öldüren anne için rapor beklenecek

    PSV, sezon sonu Cornelius'u istiyor
    Transfer dosyası

    PSV, sezon sonu Cornelius'u istiyor

    Görüş Bildir