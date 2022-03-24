- Haberler
- Dünya Haberleri
- Ukraynalıların orduya katılımları sürüyor
Ukraynalıların orduya katılımları sürüyor
- AA
- 24.03.2022 - 15:02
- Güncelleme : 24.03.2022 - 16:02
Rusya'nın Ukrayna topraklarına başlattığı askeri harekat 29'uncu gününde...
Ukrayna ordusu, yaklaşık bir aydır süren harekata karşı sergilediği kararlı direnişinden vazgeçmiyor.
Ukrayna halkının birçoğu da orduya destek için canını ortaya koyuyor.
KADINLAR ORDU YOLUNDA
Polonya sınırına yakın Lviv'deki tren istasyonunun önünde toplanan onlarca kişi, cepheye gitmek için hazırlık yapmaya başladı.
Bölgedeki askerlerin arasında ise birçok genç kadının yer aldığı görüldü. Üzerinde ağır silah taşıyan askerler, yarım saat bekleyişin ardından kendileri için özel hazırlanan otobüslere bindi.
SİVİLLER HAYATTA KALMAYA ÇALIŞIYOR
Öte yandan istasyondaki mülteci hareketliliği de devam ediyor.
Tren istasyonun çevresinde kurulan çadırlarda, çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerden tahliye edilen insanlara yemek ikram ediliyor ve ihtiyaçları gideriliyor.