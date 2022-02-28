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    Ukraynalıların Rus güçlerini protesto ettiği anlar

    Ukrayna'nın Rus işgali altındaki Berdyansk kentinde halk, Rus güçlerinin karşısına çıkarak işgale karşı protesto düzenledi.
    • İHA
    • 28.02.2022 - 18:54
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 19:02
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    Ukraynalıların Rus güçlerini protesto ettiği anlar

    Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişi devam ederken, Rusya Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya Bölgesi'ne bağlı Berdyansk kentinde kontrolü ele geçirmişti.

    Rusya’nın kontrolü kentte ele geçirmesinin ardından birçok kamu binası önünde toplanan halk, Rus işgaline karşı Ukrayna bayrakları açtı.

    DEFOLUN SLOGANLARI

    Rus askerlerinin karşısına geçerek "Defolun" diye çıkışan Berdyansk halkı, daha sonra bir araya gelerek "Berdyansk Ukrayna'nındır" sloganları attı.

    Rus güçlerinin halkın bu tepkisi karşısında herhangi bir güç kullanmadığı görüldü.

    Ukraynalıların Rus güçlerini protesto ettiği anlar VİDEO


    Ukraynalıların Rus güçlerini protesto ettiği anlar #1

    Ukraynalıların Rus güçlerini protesto ettiği anlar #2

    Ukraynalıların Rus güçlerini protesto ettiği anlar #3

    Ukraynalıların Rus güçlerini protesto ettiği anlar #4


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