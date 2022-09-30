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    Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak eden Rusya'da kutlama

    Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Kızıl Meydan'da toplanan binlerce kişi, Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya topraklarına katılmasını büyük bir coşkuyla kutladı.
    • 30.09.2022 - 19:32
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 20:09
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    Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak eden Rusya'da kutlama

    Ukrayna'dan 2015 yılında tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk'ın yanı sıra Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından Rus ordusunun kontrolüne geçen Zaporijya ve Herson bölgelerinde, referandum düzenlendi.

    Sözde referandumlarda sandık çıkış anketlerine göre, tüm bölgelerde halk katılıma onay verdi.

    Bunun üzerine, Rusya Devlet Başkanı Putin, referandum sonuçlarını tanıyarak, Rus ordusunun Ukrayna’da ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı.

    Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak etti

    İmza sonrası açıklama yapan Putin; Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya topraklarına katıldığını açıkladı.

    Moskova'da ilhak kutlaması

    Kararın ardından Rusya'nın başkenti Moskova'da binlerce kişi, Kızıl Meydan'da toplandı.

    Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya topraklarına katılması, büyük bir coşkuyla kutlandı.

    Ukrayna nın 4 bölgesini ilhak eden Rusya da kutlama #1

    "Modern Rusya, seçme hakkı verdi"

    Törene katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, halka seslendi.

    İlkah edilen bölgelerde yaşayanlara "Hoş geldiniz" diye Putin şu ifadeleri kullandı:

    "Rusya’ya yeni dört bölgenin birleşmesi tarihi bir olay.

    Rusya bu bölgelere sadece kapılarını değil, kalbini de açıyor. Evinize hoş geldiniz.

    Askerlerimiz, kahramanca Donbass’ı savunuyor. Yeni topraklarımızı desteklemek ve onların güvenliklerini sağlamak için her şey yapacağız. Rusya daha güçlü hale geldi.

    Modern Rusya, kurtarılmış bölgelerde yaşayan insanlara seçme hakkı verdi. İnsanlar tarihi vatanları Rusya ile birlikte olmayı seçtiler. Bu günü kahraman askerlerimize ve milislerimize borçluyuz. Zafer bizim olacak."

    Ukrayna nın 4 bölgesini ilhak eden Rusya da kutlama #2

    Ukrayna nın 4 bölgesini ilhak eden Rusya da kutlama #3

    Ukrayna nın 4 bölgesini ilhak eden Rusya da kutlama #4

    Ukrayna nın 4 bölgesini ilhak eden Rusya da kutlama #5

    Ukrayna nın 4 bölgesini ilhak eden Rusya da kutlama #6

    Ukrayna nın 4 bölgesini ilhak eden Rusya da kutlama #7


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