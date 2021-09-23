Ukrayna'nın Afganistan'dan gelen 96 kişilik tahliye uçağı havalimanına indi

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Afganistan'dan Ukrayna'ya gelecek olan 96 kişilik tahliye uçağının, havalimanına indiğini açıkladı.

Afganistan'da yaşanan olayların ardından birçok ülkenin tahliye süreci devam ediyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, kendi ve diğer ülke vatandaşlarına yardım etmeye devam edeceği ifade edildi.

UÇAK HAVALİMANINA İNDİ

Açıklamada, 96 kişiyi taşıyan tahliye uçağının Kiev'deki Borispol Havalimanı'na indiği kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, 28 Ağustos'ta, toplamda 600'den fazla kişiyi Afganistan'dan tahliye ettiklerini açıklamıştı.