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    Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Ukrayna'yı teslim etmeyeceğiz

    Müzakerelerde Rusya'nın barış istemediğinin görüldüğünü kaydeden Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Bizim cevabımız çok net. Ukrayna'yı teslim etmeyeceğiz" dedi.
    • İHA
    • 01.03.2022 - 18:36
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 18:37
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    Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Ukrayna'yı teslim etmeyeceğiz

    Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya ve Ukrayna arasında Belarus sınırında yapılan müzakere görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    "RUSYA, BARIŞA  DÖNMEK İSTEMİYOR"

    Rusya'nın barışa dönmek istemediğini belirten Büyükelçi Bodnar, şu ifadeleri kullandı:

    "Rus tarafından daha önce ifade ettiği talepler geldi. Silahlarınızı bırakın teslim olun gibi. Bu müzakere toplantısı Rusya'nın barışa dönmek istemediğini gösterdi.

    "UKRAYNA'YI TESLİM ETMEYECEĞİZ"

    Bizim cevabımız çok net. Ukrayna'yı teslim etmeyeceğiz. Biz de bu savaşa son vererek barışçıl şekilde bunların çözülmesinden yanayız. Müzakerenin İstanbul'da yapılmasını tercih ederiz."

    Ukrayna nın Ankara Büyükelçisi: Ukrayna yı teslim etmeyeceğiz #1



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