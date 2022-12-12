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    Ukrayna'nın Atina Büyükelçiliği'ne kanlı paket gönderildi

    Ukrayna'nın Atina Büyükelçiliğine hayvan gözleri içeren kanlı paket gönderildiği bildirildi.
    • 12.12.2022 - 18:18
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    Ukrayna'nın Atina Büyükelçiliği'ne kanlı paket gönderildi

    Ukrayna'nın Avrupa'daki elçiliklerine saldırılar devam ediyor.

    Bu kez hedefte Atina Büyükelçiliği vardı.

    Elçiliğe hayvan gözleri içeren kanlı paket gönderildiği bildirildi.

    Soruşturma başlatıldı

    AA'nın haberine göre Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) tarafından yapılan açıklamada, bu sabah Filothei bölgesinde bulunan Ukrayna Büyükelçiliği önünde hayvan gözleri içeren kanlı bir paket bulunduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

    Ukrayna Dışişleri Bakanlığı 2 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın yurt dışındaki çok sayıda büyükelçiliğine hayvan gözleri içeren "kanlı paketler" gönderildiğini belirtmişti.

    Paketlerin Macaristan, Hollanda, Polonya, Hırvatistan ve İtalya'daki büyükelçiliklere, Napoli ve Krakow'daki başkonsolosluklara ve Brno'daki konsolosluğa gönderildiği bildirilmişti.

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