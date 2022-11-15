Zelensky'nin G20 Zirvesi'nde liderlere seslenmesinin ardından Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Kiev Belediye Başkanı, 2 binanın vurulduğunu ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş, tüm şiddetiyle devam ediyor...

Gerilim devam ederken uzun bir aranın ardından Ukrayna'nın Kiev kenti yine saldırıların hedefi oldu.

Zelensky'nin açıklamalarının ardından füze saldırısı düzenlendi

Reuters'ın aktarımına göre; bölgede en az iki patlama sesinin duyulduğunu ve şehrin üzerinde dumanların yükseldiğinin görülebildiğini öne sürdü.

Olay, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin, Endonezya’nın Bali Adası'nda devam eden G20 Zirvesi'nde liderlere seslenmesinden bir süre sonra meydana geldi.

"Kremlin'in gerçekten barış istediğini düşünen var mı?"

Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, "Rusya, Zelensky'nin güçlü konuşmasına yeni bir füze saldırısıyla yanıt veriyor. Kremlin'in gerçekten barış istediğini düşünen var mı? İtaat istiyor. Ancak günün sonunda teröristler her zaman kaybeder." dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki bina vuruldu VİDEO



Bazı füzeler havada imha edildi

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko da, "Peçersk semtinde iki konut isabet aldı. Hava savunma sistemleri birkaç füzeyi de düşürdü." şeklinde açıklama yaparak patlamayı doğruladı.

1 kişi hayatını kaybetti

Patlamanın ardından kurtarma ekipleri ve doktorlar olay yerine gönderildi.

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, füze saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Harkiv ve Lviv'de patlama

Gelen son bilgilere göre Kiev'in ardından Harkiv ve Lviv kentlerinde de patlama sesleri duyuldu.