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    Ukrayna'nın 5 bölgesinde patlama sesleri duyuldu

    Rusya ile Kırım'ı bağlayan köprünün vurulmasının ardından iki ülke arasındaki tansiyon yükselmeye başladı. Kiev, Zaporijya, Kirovograd, Harkiv, Odessa bölgelerine 40 seyir füzesi atıldı.
    • 31.10.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 10:19
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    Ukrayna'nın 5 bölgesinde patlama sesleri duyuldu

    Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş, tüm şiddetiyle devam ediyor.

    Gerilim devam ederken Ukraynalılar, bugün patlama sesleriyle güne başladı.

    10 patlama sesi duyuldu

    Reuters'ın derlediği habere göre bu sabah, başkent Kiev'de patlama sesleri duyuldu.

    Yaklaşık 10 patlamanın ardından, kentten yükselen dumanlar büyük endişe yarattı.

    40 seyir füzesi atıldı

    Ukrayna'nın kuzey, doğu ve merkez bölgelerinden de füze saldırıları rapor edildi.

    Ukrayna İçişleri Bakanlığı Rusya'nın Kiev, Zaporijya, Kirovograd, Harkiv, Odessa bölgelerine 40 seyir füzesi attığını bildirdi.

    Rusya, Kerç Köprüsü'ndeki patlamadan Kiev'i sorumlu tuttuktan sonra Ukrayna'ya yönelik saldırılarını artırmıştı.

    Ukrayna nın 5 bölgesinde patlama sesleri duyuldu #1


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