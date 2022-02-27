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    Ukrayna'nın Bayraktar TB2'lerle Rusya'ya ait hedefleri vurma anı

    Ukrayna'nın Bayraktar TB2'lerle Rusya'ya ait hedefleri vurma anı

    SİHA'lar, Rus ordusuna bağlı askeri araç konvoyunu nokta atışı operasyonla hedef aldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 12:12
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    Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu dördüncü gününe girdi.

    Bir taraftan olası müzakerelere ilişkin karşılıklı mesajlar verilirken, diğer yandan Ukrayna ordusunun saldırılar karşısındaki direnişi sürüyor.

    Rusya, Ukrayna'da 975 askeri tesisin imha edildiğini duyurdu. Kiev de 3 bin 500 Rus askerinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

    RUS KONVOYU SİHA'LARLA VURULDU

    Çatışmaların şiddetlenerek devam ettiği bir dönemde Ukrayna ordusunun Rus ordusuna ait askeri araçları imha ettiği anlar paylaşıldı.

    Hedefleri belirleyen Bayraktar TB2 SİHA'ların, nokta atışıyla askeri araçları vurduğu anlara yer verildi.

    "TB2 İŞ BAŞINDA"

    Hava operasyonunun ardından yükselen yoğun duman kameraya yansıdı. Görüntüler, sosyal medyada "TB2 iş başında" notuyla paylaşıldı.

    Ukrayna'nın Bayraktar TB2'lerle Rusya'ya ait hedefleri vurma anı ViDEO



    Ukrayna nın Bayraktar TB2 lerle Rusya ya ait hedefleri vurma anı #1

    Ukrayna nın Bayraktar TB2 lerle Rusya ya ait hedefleri vurma anı #2

    Ukrayna nın Bayraktar TB2 lerle Rusya ya ait hedefleri vurma anı #3


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