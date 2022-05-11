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    Ukrayna'nın Çernihiv şehrinde market rafları boşaldı

    Rusya saldırıları devam ederken, Ukrayna’nın Çernihiv kentinde market rafları boş kaldı. Zincir marketler savaş nedeniyle boşalan raflarını yeni ürünlerle dolduramıyor.
    • 11.05.2022 - 21:39
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 21:41
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    Ukrayna'nın Çernihiv şehrinde market rafları boşaldı

    Rus ordusunun Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürüyor.

    Savaş nedeniyle gıda tedariki zincirindeki aksaklık nedeniyle bazı şehirlerde gıda maddelerine erişimde sorun yaşanıyor.

    Raflar boş kaldı

    Bu kapsamda Çernihiv kentinde market rafları boş kaldı.

    Odessa'da yaşanan saldırılar nedeniyle Romanya ve Moldova'dan gelen tırların geçişi kısıtlandığı için tedarik zinciri aksarken, Çernihiv’de zincir marketler savaş nedeniyle boşalan raflarını yeni ürünlerle doldurmakta güçlük çekiyor.

    İHA'nın haberlerine göre Çernihiv'de halk ise ürünlerin fiyatlarından şikayet ederken, savaş öncesi döneme göre bazı gıda ürünlerinde fiyatların iki katına çıktığı görüldü.

    Ukrayna'nın Çernihiv şehrinde market rafları boşaldı VİDEO


    Ukrayna nın Çernihiv şehrinde market rafları boşaldı #1


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