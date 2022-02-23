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    Ukrayna'nın doğusunda sokaklar boş kaldı

    Rusya'ya tahliye edilen sivillerin ardından Ukrayna şehrinde sessizlik hakim oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 10:07
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 10:26
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    Ukrayna'nın doğusunda sokaklar boş kaldı

    Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde yaşayan siviller ülkeden ayrılıyor.

    Siviller, Moskova ile Kiev arasında gerginliğin artması nedeniyle kendileri için belirlenen bölgelere yerleştiriliyor.

    BİNLERCE SİVİL TAHLİYE EDİLDİ

    Rusya Acil Durumlar Bakan Vekili Aleksandr Çupriyan, 40 binin üzerinde sivili, barınaklarda ağırladıklarını söyledi.

    Donbas'tan tahliyeler devam ederken, Donetsk Oblastı'na bağlı Khartsyzsk şehrinde hoparlörlerden tahliye merkezlerinin yeri bildiriliyor.

    ŞEHİR SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

    AFP tarafından paylaşılan görüntülerde, tahliyelerle birlikte şehrin adeta ıssızlığa teslim olduğu görüldü.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Luhansk ve Donetsk bölgelerini tanımış, bu bölgelere "barış gücü" gönderilmesini kararlaştırmıştı.

    Ukrayna'nın doğusunda sokaklar boş kaldı ViDEO



    Ukrayna nın doğusunda sokaklar boş kaldı #1

    Ukrayna nın doğusunda sokaklar boş kaldı #2


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