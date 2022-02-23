- Haberler
- Dünya Haberleri
- Ukrayna'nın doğusunda sokaklar boş kaldı
Ukrayna'nın doğusunda sokaklar boş kaldı
- Haber Merkezi
- 23.02.2022 - 10:07
- Güncelleme : 23.02.2022 - 10:26
Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde yaşayan siviller ülkeden ayrılıyor.
Siviller, Moskova ile Kiev arasında gerginliğin artması nedeniyle kendileri için belirlenen bölgelere yerleştiriliyor.
BİNLERCE SİVİL TAHLİYE EDİLDİ
Rusya Acil Durumlar Bakan Vekili Aleksandr Çupriyan, 40 binin üzerinde sivili, barınaklarda ağırladıklarını söyledi.
Donbas'tan tahliyeler devam ederken, Donetsk Oblastı'na bağlı Khartsyzsk şehrinde hoparlörlerden tahliye merkezlerinin yeri bildiriliyor.
ŞEHİR SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ
AFP tarafından paylaşılan görüntülerde, tahliyelerle birlikte şehrin adeta ıssızlığa teslim olduğu görüldü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Luhansk ve Donetsk bölgelerini tanımış, bu bölgelere "barış gücü" gönderilmesini kararlaştırmıştı.
Ukrayna'nın doğusunda sokaklar boş kaldı ViDEO