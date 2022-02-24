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    Ukrayna'nın Donbas bölgesinde savaş jetlerinin sesi duyuldu

    Ukrayna'nın Donbas bölgesinde savaş jetlerinin sesi duyuldu

    Putin’in Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasıyla Ukrayna’da, ülkenin dört bir yanından patlama sesleri duyulmaya başladı.
    • AA
    • 24.02.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 09:08
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    Rusya ile Ukrayna tansiyon yükselmeye devam ediyor…

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasıyla gerilimin boyutu daha da tırmandı.

    Askeri operasyon duyurusunun ardından, başkent Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyulmaya başladı.

    SAVAŞ JETLERİNİN SESLERİ DUYULDU

    Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.

    Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kenti üzerinde savaş jetlerinin sesi duyulduğu açıklandı.

    Ukrayna nın Donbas bölgesinde savaş jetlerinin sesi duyuldu #1

    NET BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

    Yerel Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın işgal harekatının başladığını, patlama seslerinin füze saldırılarından kaynaklandığını açıkladı.

    Saldırılarda nerelerin vurulduğuna veya can kaybı olup olmadığına dair bir bilgi verilmezken, Rus askerlerinin ayrılıkçı bölgelerin ötesine geçip geçmediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

    Ukrayna nın Donbas bölgesinde savaş jetlerinin sesi duyuldu #2

    Ukrayna nın Donbas bölgesinde savaş jetlerinin sesi duyuldu #3

    Ukrayna nın Donbas bölgesinde savaş jetlerinin sesi duyuldu #4

    Ukrayna nın Donbas bölgesinde savaş jetlerinin sesi duyuldu #5

    Ukrayna nın Donbas bölgesinde savaş jetlerinin sesi duyuldu #6

    Ukrayna nın Donbas bölgesinde savaş jetlerinin sesi duyuldu #7

    Ukrayna nın Donbas bölgesinde savaş jetlerinin sesi duyuldu #8

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    Ukrayna nın Donbas bölgesinde savaş jetlerinin sesi duyuldu #10

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