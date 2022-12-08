Ukrayna'nın en büyük mülteci yerleşkesi inşa ediliyor

Ukrayna'nın en büyük mülteci yerleşkesi inşa ediliyor

Evler, kışa hazırlık kapsamında iki katlı olarak yerleştiriliyor. Yapıların kurulduğu alan objektiflere yansıdı.

Rusya'nın saldırıları, Ukrayna'da milyonlarca kişiyi yerinden etti.

Sivil can kayıpları ve yaralanmaların yaşandığı ülkede altyapı da hedef alındı.

Elektrik kesintilerinin yaşandığı ülkede halk, soğuk havaların ardından temiz su ve ısınma sorunu yaşıyor.

Ülkenin en büyük mülteci yerleşkesi

Lviv kentinde, devam eden savaş dolayısıyla yerlerinden edilenler ve savaştan kaçanlar için ülkenin en büyük mülteci yerleşkesinin inşasına başlandı.

Polonya sınırına yakın bir noktada bulunan kentte iş makineleri, prefabrik evlerin kurulması için mesai harcıyor.

İki katlı olarak yerleştiriliyor

AA'nın haberine göre, söz konusu evler, mağdurlar için iki katlı olarak yerleştiriliyor.

Prefabrik evler, burada yaşayacak olan mültecilerin tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde kışa hazırlanıyor.

Zelensky: Ukrayna'nın geleceğini koruyorlar

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun ülkenin özgürlüğü için mücadele verdiğini söyledi.

Zelensky, "Gerçeği ve dolayısıyla Ukrayna'nın geleceğini koruyorlar." ifadesini kullandı.