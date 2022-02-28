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    Ukrayna'nın en genç milletvekili, Kiev sokaklarını savunuyor

    Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın en genç milletvekili 26 yaşındaki Sviatoslav Yuraş, başkent Kiev'i savunmak için silahlanıp sokağa çıktı.
    • AA
    • 28.02.2022 - 04:52
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    Ukrayna'nın en genç milletvekili, Kiev sokaklarını savunuyor

    Elinde silahla Kiev'in Özgürlük Meydanı yakınlarında konuşan Yuraş, Kiev'in abluka altında olduğunu söyledi.

    ''BU HERKESİN SAVAŞI''

    St. Michael Altın Kubbeli Katedrali'ndeki asker ve sivil direnişçileri gördükten sonra çatışmaların yaşandığı Kiev'in batı bölgelerine gideceğini kaydeden Yuraş, "Parlamentodaki yardımcılarımdan biri, oradaki savaşa liderlik ediyor. Onun işine yaramaya çalışıyorum. Ben bir asker değilim ama bu herkesin savaşı" dedi.

    Ukrayna nın en genç milletvekili, Kiev sokaklarını savunuyor #1

    ''HALKIN ÇOĞU ÜLKELERİNİ KORUMAK İÇİN SİLAH ALIYOR''

    Kiev'de şu anda sokağa çıkma yasağı olduğuna işaret eden, "Halkın bir kısmı kaçtı, ancak çoğu şuradaki polis istasyonu önünde sıraya girerek ülkelerini korumak için silah alıyor" ifadesini kullandı.

    Ukrayna nın en genç milletvekili, Kiev sokaklarını savunuyor #2

    ''BÜYÜKANNELER RUS ASKERLERİNE BEDDUA MESAJLARI GÖNDERİYOR''

    Direnişe her yaştan insanın katıldığını söyleyen genç milletvekili, "Babuşkalar (büyükanne) yollardaki Rus askerlerine beddua mesajları gönderiyor. İnsanların elleriyle tankları durdurduğunu gördüm" diye konuştu.

    Ukrayna nın en genç milletvekili, Kiev sokaklarını savunuyor #3

    Ukrayna nın en genç milletvekili, Kiev sokaklarını savunuyor #4

    Ukrayna nın en genç milletvekili, Kiev sokaklarını savunuyor #5

    Ukrayna nın en genç milletvekili, Kiev sokaklarını savunuyor #6

    Ukrayna nın en genç milletvekili, Kiev sokaklarını savunuyor #7


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