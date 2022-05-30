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    Ukrayna’nın Herson şehrinden Rusya’ya tahıl ihracatı başladı

    Ukrayna’nın Herson şehrindeki Rusya yanlısı sözde yönetim, Rusya’ya tahıl ihracatına başladıklarını duyurdu.
    • 30.05.2022 - 11:21
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 11:26
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    Ukrayna’nın Herson şehrinden Rusya’ya tahıl ihracatı başladı

    Batılı ve Rus yetkililer, Ukrayna’daki savaş ve yaptırımlar nedeniyle küresel gıda krizine yönelik uyarılarda bulunuyor.

    Dünyanın önemli tahıl ihracatçılarından Rusya ve Ukrayna, dünya buğday ihracatında geçen yıl yaklaşık yüzde 30 paya sahipti.

    Engelsiz tahıl ihracatına hazırız denmişti: Başladı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Karadeniz limanlarındaki Ukrayna tahılının ihracatı da dahil olmak üzere engelsiz tahıl ihracatına hazır olduklarını, ancak bunun Rusya’ya yönelik ilgili yaptırımların kaldırılmasını gerektirdiğini söylemişti.

    Bu gelişmelerin ardından Rus ordusunun kontrolünde bulunan Herson’daki sözde yönetimin temsilcisi Kiril Stremousov, TASS’a yaptığı açıklamada, bölgedeki kış hasadının başladığını söyledi.

    "Çok miktarda tahıl var"

    AA'nın aktardığına göre şehirde önemli miktarda tahıl bulunduğunu belirten Stremousov, “Tahılı depolayacak yerimiz var ancak çok miktarda tahıl var. İnsanlar artık Rusya’daki alıcılara tahıl ihraç etmeye başladı.” dedi.

    Stremousov, bölgeden Rusya’daki işleme tesislerine ayçiçek çekirdeği temin edilmesi üzerine de çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

    Ukrayna’nın Herson şehrinden Rusya’ya tahıl ihracatı başladı #1


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